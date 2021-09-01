Samatta Fenerbahçe’nin rakibi Antwerp’e kiralandı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Antwerp Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Royal Antwerp, Mbwana Ally Samatta’yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Bu transferin ardından Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Antwerp’in hücum hattı şöyle oldu: Michael Frey – Mbwana Samatta
Royal Antwerp’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Tanzanyalı 28 yaşındaki hücum oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakibimiz Fenerbahçe’den geliyor. Samatta, satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanmıştır.
Oyuncumuz Mbwana Samatta, Belçika'nın Royal Antwerp takımına 1 sezonluğuna kiralandı.
Royal Antwerp'in sezon sonunda Samatta'nın bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Samatta'ya başarılar dileriz. pic.twitter.com/YAS1uIsiPB
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2021
Samatta, 2 yıl önce toplam 5 sezon oynadığı KRC Genk’te Belçika şampiyonu oldu, 191 maçta 76 gol atıp 20 asist yaptı. 2020’de Premier Lig’de Aston Villa’ya transfer oldu ve ardından Fenerbahçe’ye geçti.
SATIN ALMA OPSİYONU İLE BİRLİKTE 5 MİLYON EURO
Fenerbahçe’nin Mbwana Samatta’yı 1.25 milyon Euro kiralama bedeli ve 3.75 milyon Euro satın alma bedeliyle gönderdiği öğrenildi.