Samatta’nın attığı gol Fenerbahçe’ye yazıldı! Kadıköy’de skorbord şaşırdı…

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Royal Antwerp ile berabere kaldığı maçta Samatta'nın attığı tarihi gol sarı lacivertlilere yazıldı. Kiralık olarak Antwerp forması giyen Samatta gole sevinmedi ancak yine de tepki gördü.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda temsilcimiz Fenerbahçe’nin Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin hemen başında ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe’den Royal Antwerp’e kiralanan Mbawana Samatta’nın maçın henüz 2. dakikasında sarı lacivertli ağlara bıraktığı gol, stadyum skorbordunda Fenerbahçe tarafına yazıldı. Bir süre Fenerbahçe lehine 1-0 olarak yazılan gol ve yapılan o hata daha sonra düzeltildi.

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA’DA YEDİĞİ EN ERKEN GOL

Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe'den Belçika ekibine transfer edilen Michael Frey ile Fenerbahçe’den kiralık olarak Antwerp'e katılan Mbwana Samatta, Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Konuk Antwerp 2. dakika öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Viktor Fischer ceza sahası içinde kısa pasını arka direğe hareketlenen Mbwana Samatta’ya gönderdi. Topa hareketlenen Mbwana Samatta dokunuşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken gol Mbwana Samatta’dan geldi. Gol, 1.48’de geldi…

OFSAYT TEPKİLERİ GELDİ

Samatta, attığı golle maça damga vurdu ve sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Samatta’nın gol öncesi ofsaytta olduğu tartışmaları yaşanırken VAR’ın devreye girmemesi tepkilere neden oldu. 28 yaşındaki golcü attığı gol sonrası sevinmedi ancak tribünlerden tepki gördü. Fenerbahçe taraftarları, tecrübeli futbolcuyu maçın ilerleyen dakikalarında ıslıkladı. Sosyal medyada da Samatta’nın attığı gol büyük ses getirdi. İşte geceye damga vuran o paylaşımlar:

Rakibin Antwerp, senin çöp diye yolladığın Frey ve Samatta'yı ilk 11'ine koymuş, senden ne daha tecrübeli ne de daha kaliteli bir kadro. Kendi sahanda bu rakibe karşı top sendeyken bu kadar kısır bir futbol olmaz. O kadar kısır futbola hiç bir taktik değişiklik yapmamak da olmaz! — Murat Zorlu (@ZorluMurat) October 22, 2021

yıllarca fenerbahce'de oynayıp gol atamayan samatta fenerbahce'ye dk 2'de gol attı AQJWOWJQIWNQJWK — scofield (@tinercimayki) October 21, 2021

Samatta fenere gol atmış, hemde soyunma odasında. — Zaza İnadı (@aydogdu2361) October 21, 2021

Samatta'nın bize gol atacağını önceden bilenler? #FBvRAFC — Şehmus (@sehmusbuyuk) October 21, 2021

Antwerp'in ilk golünde asisti yapan oyuncu topa değdiği anda Samatta ofsayt pozisyonunda.

Bu gol iptal edilmeliydi.#FBvRAFC pic.twitter.com/ZlGlRvmBVS — Tartışmalı Pozisyonlar (@scopfour) October 21, 2021