Samed Onur, Volkan Demirel’e sözünü tuttu: ‘İnanılmaz bir şey’

Fatih Karagümrük'ün 19 yaşındaki futbolcusu Samed Onur, Konyaspor maçında attığı golden sonra Teknik Direktör Volkan Demirel ile arasında geçenleri anlattı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 35. haftasında Konyaspor’a konuk olan Fatih Karagümrük, 81. ve 84. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 galip gelirken, beraberlik golünü atan 19 yaşındaki Samed Onur ve Teknik Direktör Volkan Demirel arasında yaşananlar dikkat çekti.

Golden sonra genç futbolcusunu yanına çağıran Volkan Demirel’in “Aferin sana” diyerek oyuncusunu tebrik ettiği görüldü. Süper Lig kariyerinde çıktığı beşinci maçta ilk golünü atan 2002 doğumlu Samed Onur ise, maçtan sonra hocasıyla arasında geçenleri anlattı.

Trabzonspor maçında oyuna girerken Volkan Demirel’in “Seni sokacağım ve atacaksın bugün” dediğini söyleyen Samed Onur, “Trabzonspor maçında direkten döndü. Ben de, ‘Hocam, size söz veriyorum. Bir dahaki maçta girersem atacağım.’ dedim. İnanılmaz bir şey” ifadelerini kullandı.

“Trabonspor’a karşı, ‘Seni sokacağım ve atacaksın bugün.’ dedi. Direkten döndü. Ben de, ‘Hocam, size söz veriyorum. Bir dahaki maçta girersem atacağım.’ dedim. İnanılmaz bir şey. Samed Onur’un maç sonu açıklamaları. #KNYvFKG pic.twitter.com/wQjwMeZveS — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 30, 2022