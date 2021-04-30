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Samet Aybaba 26 yıllık hasrete son vermek istiyor

Adana Demirspor, 9 maç önce takımın başına gelen Samet Aybaba ile 26 yıllık hasrete son vermek için çalışıyor.

Güncellenme: 14:19, 30/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Samet Aybaba 26 yıllık hasrete son vermek istiyor

TFF 1. Lig’de 64 puanla lider durumda olan ve rakiplerine karşı averaj üstünlüğü bulunan Adana Demirspor, 22 Şubat'ta teknik direktörlük değişikliğine giderek Samet Aybaba ile anlaştı.

Adana Demirspor, 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı Bandırmaspor'u 2-0, Yılport Samsunspor'u 2-0, İstanbulspor'u 2-0 yendi. 3 maç boyunca yenilmeyen takım, Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından tekrar kazanma serisi yakalayan Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-0, Akhisarspor'u 3-2, Altınordu'yu 1-0, GZT Giresunspor'u 3-0 geçen hafta ise Tuzlaspor'u ise 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala 64 puanla lider oldu.

Yarın Yeni Adana Stadı'nda Balıkesirspor ile karşılaşacak mavi-lacivertli ekip antrenmanlarını sürdürüyor. Adana Demirspor, Balıkesirspor'u ve ligin son haftasında deplasmanda oynayacakları Menemenspor maçını kazanıp 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

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