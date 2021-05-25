Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor’un teknik patronu Samet Aybaba, beIN Sports’a verdiği röportajda gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

İlk hedeflerinin lig kalmak olmadığını ve orta sıralarda yer almak istediklerini açıklayan Aybaba, başkan Murat Sancak’ın Mario Balotelli sözlerine üzerine kendi düşüncelerini aktardı.

Kadrolarında yıldız bir ismin olmasını istediklerini belirten Samet Aybaba, “Balotelli için deli diyorlar. Adana’da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemiz var. Böyle bir marka oyuncunun kadromuzda olmasını istiyoruz. Görüşüyoruz. 3-4 tane isim var. İyi oyuncu geliyor, şöhretli oyuncu geliyor. İşini çok iyi yapıyor. Biraz geriye koşmuyor. Arkasındaki oyuncular da bana geliyor diyor ki “Hocam bu iyi tamam da geriye koşmuyor.” Kaç maç kazanmışmışız, şu kadar. Kim kazandırmış, bu adam kazandırmış. Sen ne kazandın? Şu kadar para kazandın. Ne kazandın? İtibar kazandın. Ne kazandın? Geleceğinle ilgili bir şeyler kazandın. Biraz fazla koştun sadece…” şeklinde konuştu.

Mario Balotelli, sezonun ikinci yarısında Serie B takımı Monza’da forma giydi ve 14 maçta 6 gol atıp 1 asist yaptı.