Samet Aybaba: Balotelli’nin büyük bir saygısızlığı yok

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımın İtalyan yıldızı Mario Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamada "Biz onu iyi yönetmeye çalışıyoruz. Bazı ufak tefek sorunlar var" dedi.

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Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Transfer sürecinin zor bir iş olduğunu belirten Samet Aybaba, “Transfer yapmak kolay değil. Özellikle ciddi oyunculara talip olduğunuzda onun şehri beğenmesi, ailesi, çocukları, onların eğitimiyle ilgili karşınıza bir sürü sorun çıkıyor. Bizim istediğimiz oyuncuların büyük bir bölümünü başkanımız hem ekonomik hem de başka anlamda büyük fedakarlık yaparak bu transferleri gerçekleştirdi. İyi bir takım olma yolunda mesafe kat ettik. 10 transfer yaptık. İyi bir takım olduk ama bazı bölgelerde eksiklerimiz var. Onlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

“Balotelli'nin büyük bir saygısızlığı yok”

Mario Balotelli'nin bir marka futbolcu olduğunu, Balotelli'nin kendisini göstermek için Adana Demirspor'a ihtiyacı olduğunu aktaran Aybaba, “Balotelli İtalya ikinci liginden geldi ve son 5 yıl performansı çok düşük. Büyük bir marka. Onun Adana Demirspor'a ihtiyacı var. O bunu iyi kullanırsa hem o hem de biz mutlu oluruz. Hem de Adana Demirspor'a gönül vermiş insanlar mutlu olur. Biz onu iyi yönetmeye çalışıyoruz. Bazı ufak tefek sorunlar var. Bunu takım içerisindeki oyuncularla bunları konuşarak halletmeye çalışıyoruz. Balotelli'nin büyük bir saygısızlığı yok, takıma da yok. Genç oyuncularla da iyi anlaşıyor” dedi.

“Büyük takım maçı avantajdır”

Süper Lig'in ilk haftasında Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olmanın önemli olduğunu vurgulayan Samet Aybaba, daha sonra şunları kaydetti:

“Büyük takım maçı avantajdır, oyuncular daha ciddi bakar. Keyif alacağız. Sadece kazanmak bölümünde değiliz, keyif alma bölümü de var. İyi bir takım olalım. Bayağı mesafe aldık. Fenerbahçe çok ciddi bir rakip, hedefleri var. Eğer kazanarak başlarsanız her iki taraf içinde avantajlı olur. O nedenle doğru bir takımla eşleştik diye düşünüyorum. Fenerbahçe kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Yeni hocaları var, yeni bir sistem deniyorlar. Bizde ona göre plan yapıyoruz. Bizim takım hazırlık maçlarında çok iyi oynadı. Hep üstüne katarak bir yerlere geldik. Son Beşiktaş maçında da gördük bunu. Eksiklerimiz var ama toparlayacağız.”

“Yerli oyuncu yetişmiyor”

Yerli oyuncu olarak Muhammet Şengezer ve Yunus Akgün transferine sıcak baktığını belirten Aybaba, “Muhammet ile ilgili bayağı ilişkiler oldu. Çok görüştüler ama bir noktaya gelemedik. Yerli oyuncu maalesef yok, yetişmiyor. Bu altyapılarla yetişme şansı da maalesef yok” şeklinde konuştu.

“En çok etkilenen takımlardan birisi biz olacağız”

Corona virüsü önlemleri nedeniyle getirilen deplasman yasağı kuralına da değinen tecrübeli teknik adam, “Taraftarın olmaması futbolun tabi ki de zevkini kaçırıyor. Bu bir gerçek. Bu taraftar ile oynanan bir oyun. Oyunun içerisinde ki coşkuyu taraftar tayin ediyor. Düşüşte oyuncuya destek veriyor. Daha iyi gittiğinde coşkuyu arttırıyor. Bunların hepsi futbolun içerisinde olan şeyler. Ama bir salgın var. Nasıl bir yorum yapabileceğimizi bilemiyoruz. Ancak en çok etkilenen takımlardan birisi de kesinlikle biz olacağız. İç saha performansımızı değiştireceğiz” diye konuştu.