Samet Aybaba ile anlaşma sağlandı

TFF 1. Lig’de son iki haftada yaşadığı puan kayıpları sonrasında ilk iki yarışında geride kalan Adana Demirspor’da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar’ın istifası kabul edilmişti. Dumlupınar’ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına girişen Adana temsilcisi, Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

Samet Aybaba ile prensipte anlaşıldığını resmi sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor “Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul'da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasında bulundu.

Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul'da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır.#AdanaDemirspor pic.twitter.com/WUSDxF5bbM — Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) February 21, 2021

KAYSERİSPOR’DA 9 MAÇ GÖREV ALMIŞTI

Son olarak Süper Lig’de Kayserispor’u çalıştıran Samet Aybaba, 9 maç takımın başında kalmış, 16 Kasım 2020 tarihinde başladığı görevi, 4 Ocak 2021 tarihinde bırakmıştı. Samet Aybaba yönetimindeki Kayserispor, ligin 16. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a da 2-0 mağlup olmuş, tecrübeli teknik adam maçtan sonra istifa ettiği haberlerine “İstifa ettiğimden benim haberim yok” şeklinde yanıt vermişti.

Kayserispor daha sonra “Teknik Direktörümüz Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Samet Aybaba ve ekibine takımımıza hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” diyerek ayrılığı açıklamıştı.