Samet Aybaba resmen Adana Demirspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cüneyt Dumlupınar'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deneyimli teknik adam Samet Aybaba'yı getirdi. İstanbul'da Başkan Murat Sancak ile buluşan Aybaba, kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları; ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile 2.5 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet Hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir” ifadelerine yer verildi.