Samet Aybaba’dan Adana Demirspor’a sitemli veda: ‘Hicap duyacağım bazı hadiseler…’

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Samet Aybaba, ayrılık süreciyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

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Adana Demirspor’un Süper Lig’e yükselmesinde büyük emeği olan ve geçtiğimiz günlerde görevine son verilen Teknik Direktör Samet Aybaba, sosyal medya hesabından sitem dolu bir açıklama yayınladı. “Kamuoyunda çok fazla tartışılan, adımın geçtiği bir sürece değinmek istiyorum” diyen Aybaba, “Süper Lig’e çıkışımız itibari ile kulübün içerisinde gelişen bir takım olayların, futbol doğrularım ile örtüşmediğinin bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

En mutlu olunması gereken günleri mutsuz ve üzgün geçirdiklerini söyleyen Aybaba, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Adana Demirspor Camiası;

27 Şubat 2021 tarihinde, içimden bir an olsun eksilmeyen memleket sevdam ile başlayan Adana Demirspor Teknik Direktörlüğü görevimi, bugün itibari ile sonlandırmış bulunmaktayım. Bu güzel serüvene hangi koşularda başladığımızı, bizden önce neler yaşandığını ve kulüp olarak bugün geldiğimiz noktayı değerlendirmiyor, futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Sadece bu zaman dilimi içerisine sığdırılan mucize hikayeye, hakkaniyetli bakmanızı temenni ediyorum.. 46 yıllık futbol yaşantımın hiç bir döneminde, yaptığım fedakarlıkların, ülke futboluna kazandırdığım oyuncuların ya da elde ettiğim başarıların fark edilmesini, takdir görmesini ya da teşekkür edilmesini beklemedim. Konu güzel memleketim olduğundan, yine böyle bir beklentide değilim. Çok şey konuşabilir, anlatabilirim. Ancak futbol yaşantım boyunca yapmadığım bir şeyi, şimdi yapmanın çok anlamlı olmayacağını düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bunu bilmeniz yeterli.

Sadece kamuoyunda çok fazla tartışılan, adımın geçtiği bir sürece değinmek istiyorum.

Süper Lig’e çıkışımız itibari ile kulübün içerisinde gelişen bir takım olayların, futbol doğrularım ile örtüşmediğinin bilinmesini istiyorum. En mutlu olmamız gereken dönemlerin bir çoğunu, maalesef üzgün ve mutsuz geçirdik. Sonuç olarak paylaşmaktan hicap duyacağım bazı hadiseler sebebiyle, karşılıklı olarak ayrılık kararı verdik. Bu kararın iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.

Tüm Adana Demirspor taraftarlarına, şehrin önde gelenlerine, bana hissettirdikleri karşılıksız sevgi ve gösterdikleri itibar için teşekkür ediyorum. Bu değerlerin, satın alınamayacak şeyler olduğunu, bir hemşehriniz olarak çok iyi biliyorum.”

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