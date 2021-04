Samet Aybaba’dan fikstür tepkisi: ‘Organize eden arkadaşlara sesleniyorum’

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Her maç zor, her maç final. Bizim artık şu, bu maç diye seçme lüksümüz yok. Hangi takım, hangi şehir, nasıl olursa olsun bizim hedefimiz 3 puan” dedi.

52 puanla ligin 4.sırada yer alan mavi-lacivertli ekip ligin 29.haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanda gazetecilere konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, haftada 3 maç oynayacakları bir periyoda girdiklerini söyledi. Fikstürde kendilerine adil davranılmadığını söyleyen Aybaba, “Önümüzdeki hafta 3 maç oynama programı başlıyor. Bizim futboldan beklentilerimiz var. Her şey adaletli olsun istiyoruz. Kimseye haksızlık yapılmasın. Herkes 6-7-8 gün diye dinlenmesin. Maç sırası deplasmana göre ayarlansın. Bana yapılsa ben de istemem. Benim 9 gün rakibimin 7 gün dinlenmesine karşı çıkarım. Herkese adil olsun. Burada bize büyük bir haksızlık yapılıyor. Fikstürü incelediğinizde en zor fikstür ve süre bizde. Bunu organize eden arkadaşlara buradan sesleniyorum biraz dikkat etsinler. Bütün şehirlerin kaderi bu. Hiç kimseye haksızlık yapılmasın” diye konuştu.

“ARTIK BAHANEMİZ YOK”

Hedeflerinin her maç 3 puan olduğunu söyleyen Aybaba, “Artık finaldeyiz. Bahanemiz yok. Hangi takım, hangi şehir, nasıl olursa olsun bizim hedefimiz 3 puan. Onun üzerine odaklanıp çalışıyoruz. Futbolcular iyi durumdalar. Coşkuları, istekleri arttı. Bize destek verenlerin coşku ve istekleri arttı. Öyle olunca da yukarı doğru giden ve hedefine adım adım ilerleyen bir takım haline geldik” ifadelerini kullandı.

“BU İŞ BÖYLE ÇÖZÜLÜYOR”

Takımdan hafta içi ayrılan Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel için de konuşan Samet Aybaba, “Bu profesyonel bir iş biliyorsunuz. Her 2 tarafta da olmayan bir şey olunca bu iş böyle çözülüyor biliyorsunuz. Her 2 arkadaş da bize geldi, oynadı ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Şu an aramızda değiller” dedi.

Akhisar Belediyespor maçını da değerlendiren Aybaba, daha sonra şunları kaydetti: “Zor maçımız, ben hep söylüyorum. Her maç zor, her maç final. Bizim artık şu, bu maç diye seçme lüksümüz yok. Hangi maç olursa olsun, hedefe giden bir maç. O nedenle bizim ilk hedef ve organize ettiğimiz maç Akhisar Belediyespor maçı.”