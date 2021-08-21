Samet Aybaba’dan maç sonu olay tepki! Belhanda ve Balotelli’den memnun değilim

Deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba maç sonu düzenlenen basın toplantısında Belhanda ve Mario Balotelli'yi eleştirdi.

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Süper Lig’in ikinci haftasında Kayserispor deplasmanında 1-1 berabere kalan Adana Demirspor’da teknik direktör Samet Aybaba maç sonu çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Tecrübeli teknik adam maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 3’er yıllık sözleşme imzalanan takımın iki yıldızı Mario Balotelli ve Younes Belhanda’yı eleştirdi. “Belhanda’dan da, Balotelli’den de memnun değilim” diyen Samet Aybaba’nın açıklaması sosyal medyada da gündem yarattı.

Adana Demirspor’u bir alt ligden Süper Lig’e yükselten Samet Aybaba “Biz bu kadar abartılacak bir takım değiliz, öbür takımlara duyurayım, çok saldırmasınlar bize” ifadelerini kullandı. Aybaba, Mario Balotelli ve Younes Belhanda’nın performanslarını da ”Şu anda Belhanda’dan da, Balotelli’den de memnun değilim. Döndüğümüzde yine oturup konuşacağız, böyle olursa kadro içindeki yapılanma gayet ciddi şekilde yapılır” sözleriyle eleştirdi.

‘BU KADAR ABARTILACAK BİR TAKIM DEĞİLİZ’

Samet Aybaba açıklamalarını şöyle sürdürdü;

”Şöyle bir algı var, 2-3 tane isim oyuncu aldık. Herkes bu oyuncularla şu takımı yener, bu takımı yener deniyor. Futbol koşarak oynanan bir oyun, koşmazsanız kimseyi yenemezsiniz. Kaliteli, şöhretli, yetenekli oyuncu koşan takımda işini yapabilir. Bizim ülkemizde maalesef böyle şeylere prim verilmez, bir oyuncu geldiğinde koşmadan da, pas atmadan da, dripling yapmadan da oynayabilir. Bu kadar ucuz olmamalı. İçeride arkadaşlarımıza da söyledim, bu tempoda oynarsak, rakip takım çok oyuncu aldılar, daha çok koşalım diyor. Biz de onlar kadar koşacağız, onlar kadar koşamıyorsak zaten bu işi yapamayız, arkadaşlarıma da söyledim. İşimiz zor, bir an önce konsantre olmamız lazım, koşu anlamında doğruları yapmamız lazım, takımdaşlık anlamında doğru yapmamız lazım. Biz bu kadar abartılacak bir takım değiliz, öbür takımlara duyurayım, çok saldırmasınlar bize. 1 puan bizim için çok iyi oldu, rakip çok dirençliydi, ne yapması gerekiyorsa onu yaptı, bizim böyle oynamaya hakkımız yok.”

HİKMET KARAMAN İLE BELHANDA ARASINDA GERİLİM

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman oldukça çekişmeli geçen maçta Adana Demirspor’un yıldızı Younes Belhanda ile hararetli bir tartışma yaşadı. Yaşananların ardından Hikmet Karaman sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli teknik adam, mücadelenin hakemlerine Belhanda’nın kendisine küfür ettiğini yönünde itirazlarda bulunsa da karar değişmedi. Adana ekibinin golcüsü Mario Balotelli, araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Adana Demirspor’la 3 yıllık sözleşme imzalayan Mario Balotelli’nin yıllık 2.5 milyon euroluk maliyeti bulunuyor. Yine 3 yıllık sözleşme imzalanan Younes Belhanda’nın ise bonuslarla beraber 1.8 milyon euroluk ücreti var.