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Samet Aybaba’nın Adana’da yeniden doğuşu

Süper Lig'de Kayserispor'la kötü bir dönem geçiren ve galibiyet göremeyen Teknik Direktör Samet Aybaba, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da göreve geldikten sonra adeta yeniden doğdu.

Güncellenme: 12:49, 27/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Samet Aybaba’nın Adana’da yeniden doğuşu

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kaysersipor’u bu sezon 8 maçta çalıştıran ve hiç galibiyet elde edemeyen teknik direktör Samet Aybaba, sonrasında çalıştırmaya başladığı Adana Demirspor’da ise çıktığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 9uncu haftasından itibaren teknik direktörlük için Samet Aybaba ile anlaştı. Kayseri temsilcisi, Aybaba yönetiminde karşılaştığı Galatasaray ile 1-1, Fatih Karagümrük ile 0-0, Göztepe ile 1-1, Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken, Fraport-Tav Antalyaspor’a 2-0, İttifak Holding Konyaspor’a 2-1, Gençlerbirliği’ne 3-2, Beşiktaş’a ise 2-0 yenildi.

ADANA DEMİRSPOR’LA YÜKSELİŞ

Kötü sonuçların ardından Samet Aybaba ile sarı kırmızılı takımın yolları ayrıldı. Bir süre takım çalıştırmayan Aybaba, sonrasında memleketi olan TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor ile anlaşma sağladı.

Aybaba, Adana Demirspor yönetiminde çıktığı Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-0, Yılport Samsunspor’u 2-0, İstanbulspor’u 2-0, Eskişehir ile 1-1 berabere, Ankara Keçiörengücü’nü 2-0, Akhisarspor’u 3-2, Altınordu’yu 1-0, GZT Giresunspor’u 3-0, Tuzlaspor’u ise 3-0 yendi. Bu sonuçların ardından Adana Demirspor, ligin bitimine 2 hafta kala 64 puanla lider durumda bulunuyor.

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