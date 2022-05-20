Sami Uğurlu’dan Kasımpaşa’ya 3 yıllık imza
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörü Sami Uğurlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Lacivert beyazlı takımdan yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Sami Uğurlu ile 3 yıllık sözleşme yenilenmiştir” ifadesi yer aldı.
Uğurlu, Kasımpaşa’nın başında 20 lig maçına çıkarken 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 39 puan topladı.
Teknik Direktörümüz Sami Uğurlu ile 3 yıllık sözleşme yenilenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.#Kasımpaşa#SemtAşkı pic.twitter.com/ARVKP8z52t
— KASIMPAŞA (@kasimpasa) May 20, 2022