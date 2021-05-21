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Şampiyon Beşiktaş poster çekimi yaptı

2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta poster çekimi yapıldı.

Güncellenme: 17:59, 21/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Şampiyon Beşiktaş poster çekimi yaptı

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda zorlu sezonunun ardından şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta şampiyonluk poster çekimi gerçekleştirildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen poster çekiminde buluştu.

Resmi siteden yapılan açıklamada, “2020-21 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla taçlandıran Futbol A Takımımızın tarihi başarısı gerçekleştirilen poster çekimiyle ölümsüzleştirildi” ifadelerine yer verildi.

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Sergen Yalçın Süper Lig Türkiye Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası
Yayınlanma Tarihi:17:58,