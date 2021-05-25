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Şampiyon Lille’in hocası Christophe Galtier veda etti

Fransa'da şampiyonluğunu ilan eden Lille'de teknik direktör Christophe Galtier kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Güncellenme: 23:10, 25/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Şampiyon Lille’in hocası Christophe Galtier veda etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’i 10 yıl aranın ardından lig şampiyonu yapan teknik direktör Christophe Galtier, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Fransız basınından L’equipe’e konuşan tecrübeli teknik adam, “Vaktimin burada dolduğuna kesin olarak ikna oldum. Gelecek sezonun kadrosunun kalitesi veya kulübün ekonomik durumu ayrılışımla bağlantılı değil. Kendimle bağlantılı” diye konuştu.

Öte yandan Lille’den ayrılan Galtier’in adı üç kulüp ile anılıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon ve Nice’in yanı sıra, Gennaro Gattuso ile yollarını ayıran Napoli’nin tecrübeli teknik adam için girişimlere başladığı ifade edildi.

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Yayınlanma Tarihi:23:07,