Şampiyon olan coronayı unutuyor! Adana’dan sonra Giresun…

Adana Demirspor’un ardından TFF 1. Lig’de ikinci olarak Süper Lig’e yükselen Giresunspor’da 44 yıl sonra gelen başarının mutluluğu ve coşkusu yaşanıyor.

Ancak Adana’dan sonra Giresun’da da pandemi döneminde olmaması görüntüler, tüm ülkede yasakların olduğu dönemde ortaya çıktı.

Tuzlaspor karşılaşmasının ardından akşam saatlerinde İstanbul'dan uçakla Giresun’a gelen kafile üstü açık otobüs ile şehir turu attı.

VATANDAŞLAR YASAK DİNLEMEDİ

Polis eskortu eşliğinde Bulancak’ta karşılanan Giresunspor kafilesi, ilçe halkını sokağa döktü.

Futbolcular üstü açık otobüsten taraftarları selamlarken, tam kapanma nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden bayrak ve formalarla sokağa çıkan taraftarlar, maske ve mesafe kuralını da unuttu.

Yüzlerce taraftarın sokaklara çıkması ve uzun araç konvoyları oluşmasına rağmen polis ekiplerinin ikaz etmemesi dikkat çekti.

Sırasıyla Piraziz ve Bulancak ilçelerinde taraftarın sevgi seliyle karşılaşan Çotanaklar, son olarak Merkez ilçesinde taraftarlarla Süper Lig sevincini paylaştı. Takım otobüsü daha sonra kulüp tesislerine doğru hareket etti.

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