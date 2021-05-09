Şampiyonlar Ligi finali bilmecesi ve UEFA’nın Türkiye’ye 2023 kandırmacası!

İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin geleceği belirsizliğini korurken, Pazartesi günü UEFA ve İngiliz hükümeti arasında yapılacak görüşmeden sonra kesin kararın verileceği öğrenildi. 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması beklenen dev maçta İngiliz ekipleri Manchester City ve Chelsea kozlarını paylaşacak. Ancak corona virüsü önlemleri nedeniyle İngiliz taraftarların Türkiye’ye seyahat etmesinde yaşanacak sıkıntılar nedeniyle, finalin İngiltere’ye alınması gündemde.

Türkiye’nin 17 Mayıs’ta sona erecek tam kapanma kararının ardından artan dedikodular, İngiliz hükümetinin Türkiye ile seyahatlere kısıtlama getirmesiyle iyice yoğunlaştı. İngiltere Futbol Federasyonu’ndan yetkililer, maçın İngiltere’de oynanması konusunda UEFA ile görüşmeye başlarken, Pazartesi günü yapılacak toplantıda bütün konuların netlik kazanması bekleniyor. Toplantıdan çıkacak karar 48 saat içinde açıklanacak.

ALTERNATİF ŞEHİR: PORTO

New York Times’ta yer alan haberde, Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere’ye taşınmasında anlaşılamazsa, alternatif olarak Porto seçeneğinin değerlendirileceği öğrenildi. UEFA’nın İngiliz hükümetinden talepleri arasında, uluslararası yayıncıların, sponsorların, tedarikçilerin ve yetkililerin planlarını ayarlayıp maça katılabilmesi için karantina zorunluluklarından feragat etmesi yer alıyor.

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UEFA, seyirciler için de garanti istiyor. Taraftarlar bu ay İngiltere’de sınırlı sayıda olsa da maçlara katılmaya başlayacak. Ancak bu rakam 10 bin kişi ile sınırlı. TFF daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul’daki maça 25 bin kişinin alınacağı duyurmuştu. İngiliz hükümeti 17 Mayıs’ta Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak FA Cup finaline 20 bin kişinin katılacağını açıklayarak UEFA’ya mesaj verdi.

WEMBLEY ISRARI

İngiliz yetkililer, Wembley Stadı’nın o hafta play-off maçları için hazırlanmış olmasına rağmen, karşılaşmanın Wembley’de oynanabileceğini belirtti. Play-off maçları ise, başka yerlere taşınacak veya farklı tarihlerde oynanacak. Öte yandan Chelsea ve Manchester City de Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği yapmak için UEFA’ya başvurdu. Ancak UEFA, maçın İngiltere’ye taşınması halinde, tarafsız bir saha olan Wembley’de ısrar ediyor.

Maçın İngiltere’de oynanmasına karar verilmesi halinde, finalin üst üste ikinci yılda da İstanbul’dan alınması anlamına geliyor. Geçen yıl corona virüs önlemleri nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi maçları, Lizbon’da oynanmıştı. Ancak Türk yetkililer, İstanbul’un bu yıl finale ev sahipliği yapacağı sözü üzerine bu ertelemeyi kabul etmişti.

TÜRKİYE KIRMIZI LİSTEDE

İngiltere’nin ulaşımdan sorumlu milletvekili Grant Shapps, son düzenlediği basın toplantısında “Öncelikle Şampiyonlar Ligi açısından taraftarların Türkiye’ye seyahat etmemesi gerektiği anlamına geliyor. Finale ev sahipliği yapmaya açığız, ancak bu UEFA’nın kararı. Finalde iki İngiliz kulübü olduğu göz önüne alındığında, kararı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’yi ‘yüksek risk’ taşıyan kırmızı listedeki ülkeler arasına alan İngiltere, bu listedeki ülkelerden seyahat izni alan kişiler için 10 günlük karantinayı şart koşuyor. Bu durumda, her iki takımdaki futbolcuların, 11 Haziran’da başlayacak EURO 2020 hazırlıklarına gecikmesi anlamına geliyor.

UEFA’DAN TÜRKİYE’YE 2023 TEKLİFİ

UEFA ise, ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Türkiye için yeni bir teklif planlıyor. Türkiye’den gelebilecek tepki için 2023’ü hedef göstermeyi düşünen UEFA, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında finalin Türkiye’de oynatılmasını önerecek.