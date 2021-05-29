Şampiyonlar Ligi finali öncesi ortalık karıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final günü geldi. Bu akşam İki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea kupaya uzanmak için kozlarını paylaşacak. Porto’da oynanacak final maçı öncesi dün gece saatlerinde İngiliz taraftarlar arasında arbede çıktı. İngiliz holiganlar arasında daha öncekilere benzer görüntüler yaşandı.

Daha önce 29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz’in Porto kentine alınmıştı. Dev finalde Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

Manchester City-Chelsea karşılaşması bu akşam TSİ 22.00’de Estadio do Dragao Stadyumu’nda oynanacak. Final mücadelesini maksimum 16 bin 500 taraftar stattan izleyebilecek.