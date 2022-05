Şampiyonlar Ligi finalinde ortalık karıştı! Organizasyon felaketi…

UEFA Şampiyonlar Ligi finali yaşanan organizasyon felaketi sebebiyle 3 kez ertelendi… Fransa’nın başkenti Paris’te Stade de France’de oynanacak mücadele öncesi stadyum çevresinde oluşan kalabalık, plansızlık nedeniyle krize sebep oldu. Maça saatler kala başlayan trafik ve tren seferlerindeki grev nedeniyle ortalık karıştı.

22.00’de başlaması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin ilk duyuruda 15 dakika gecikeceği açıklandı. Daha sonra başlama saati 22.30 olarak değiştirildi. UEFA yaptığı 3. duyuruda son başlama saatinin 22.36 olacağını duyurdu.

Bu esnada stadyum dışından sosyal medyaya yansıyan görüntüler durumun ne kadar ciddi ve tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi. Final için Paris’te bulunan basın mensuplarının aktardıklarına göre; maç öncesi stada 15 bin biletsiz seyirci geldi. Yaşanan kalabalık nedeniyle izdiham oluştu. Stadyum kapısında bekleyen taraftarlar saatlerce içeriye alınmadı.

Stadın çevresinde taraftarlara saldıran ve soyan Fransız grupları olduğu belirtildi. Elinde biletleriyle dışarıda kalan taraftarlar biber gazı müdahalesi sonrası Fransız polislere sert tepki gösterdi.

Kalabalık grup telleri aşarak stada girmeye başladı, yaşanan kargaşada güvenlik güçleri çocukların da olduğu bölgelere biber gazı ile müdahalede bulundu. Dünya gündemine oturan organizasyon skandalı sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Hem Liverpool hem de Real Madrid taraftarları stat çevresinde yaşanan çirkin görüntülere tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi finali kriz dışarıda devam ederken saat 22.36’da nihayet başlatıldı.

Liverpool fans have been teargassed by French police outside the stadium. #UCLfinal pic.twitter.com/6Pa5hK7thm

— The Sun Football (@TheSunFootball) May 28, 2022