Şampiyonlar Ligi finalinde tartışma yaratan ofsayt kararı

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi finalinde çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Real Madrid'in Benzema ile bulduğu gol ofsayt kararı ve VAR incelemesiyle geçerli sayılmadı.

Sozcu.com.tr

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’in Liverpool’a karşı ilk yarının son dakikalarında bulduğu gol önce yan hakemin ofsayt bayrağı, ardından VAR kararıyla iptal edildi.

43. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla buluşan Karim Benzema, topu çekip vurmak istedi ancak açısı kapandı. Ardından takım arkadaşı Valverde’ye doğru topu çevirdi. Alisson’dan seken top Valverde’nin önüne geldi. Penaltı alanı civarında Valverde topa dokundu. Uruguaylı oyuncunun vuruş açısını kapamak isteyen Konate ve Fabinho ikilisi kayarak müdahale etmek istedi.

3 DAKİKA İNCELENDİ

Son olarak top Fabinho’dan Benzema’ya geldi. Vuruşunu yapan Benzema fileleri havalandırdı. 3 dakikanın üzerinde süren VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı onaylandı. Ancak bu karar sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

‘HEPİMİZ GOL VERİLECEK SANDIK’

UEFA’nın yorumcularından İngiliz efsanesi Rio Ferdinand pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu karara çok şaşırdım. Nasıl ofsayt olabilir ki? Burada hepimiz bakıyoruz, gol verilecek sandık. VAR hakeminin bu kararı açıklaması lazım.”

Benzema ve Real Madrid cephesi ofsayt kararı sonrası büyük şok yaşadı.