Şampiyonlar Ligi Finali’nin ‘İstanbul’ temalı topu tanıtıldı

İstanbul’da gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde kullanılacak olan ‘İstanbul’ temalı ‘The Finale Istanbul 21’ isimli futbol topu tanıtıldı.

Kırmızı, beyaz, gri ve siyah renklerden oluşan ‘The Finale Istanbul 21'in tasarımında, 2001’den beri olduğu gibi UEFA Şampiyonlar Ligi logosunda bulunan yıldızlardan ilham alındı.

Final maçı İstanbul’da oynanacak 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun kalan bölümünde ‘The Finale Istanbul 21' adı verilen top kullanılacak.

Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.