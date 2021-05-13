Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan Porto’ya alınmasının perde arkası

İngiltere hükümetinin Türkiye'yi kırmızı kategoriye alması ve UEFA'ya baskısı sonrasında Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıp Portekiz'in Porto şehrine taşındı. Peki iki İngiliz ekibinin karşılaşacağı bu dev final neden İngilizlerin istediği gibi Londra'daki Wembley Stadyumu'na verilmedi?

Yaşananların perde arkasına SÖZCÜ ulaştı.

Manchester City'nin ardından 5 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finaline Chelsea yükselince 36 saat geçmeden İngiliz hükümeti apar topar Türkiye'yi Covid-19 karantinasında kırmızı kategoriye soktu. Ardından finalin İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley'de oynanmasını talep etti. İngilizlerin şantaj olarak kullandığı şu 4 madde UEFA'yı rahatsız etti:

1- İngiliz hükümetinin istisnasız karantina kararı, futbolculara muafiyet tanımıyordu. Bu yüzden final İstanbul'da oynanırsa İngiltere Milli Takımı ve diğer milli oyuncular için Euro 2020'de görev yapmak tehlikeye girecekti.

2- Vakalar 60 binken kırmızı listeye alınmayan Türkiye, vaka sayısı 25 bine düşmesine rağmen kırmızı listeye alındı. Bu zamanlama da manidardı.

3- Avrupa Süper Ligi'ne en sert tepkiyi koyan İngiliz hükümeti ve Başbakan Boris Johnson, UEFA'ya her istediğini yaptırabileceğini düşündü.

4- Finale sayılı günler kala siyasetin futbola müdahalesi UEFA tarafından hoş karşılanmadı.

UEFA, İngilizlerin bu tavırlarından rahatsız oldu ancak istisnasız karantina kuralı Avrupa futbolunun patronunun elini kolunu bağladı. Şantaj olarak görülen bu tutuma boyun eğmek istemeyen UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin Wembley yerine Portekiz'in Porto takımının stadı Dragao'da oynanmasını kararlaştırdı.

Resmi açıklamayı bugün yapması beklenen UEFA, Türkiye'nin gönlünü Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümü'ne denk gelen 2023'teki Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na vererek alacak ve 2021 UEFA Süper Kupa Finali de İstanbul'da oynanacak.