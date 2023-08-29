Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, Galatasaray kaçıncı torbada?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi 32 takımın, 8 gruba ayrı gruba ayrılmasıyla 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, Molde'yi eleyerek devler ligine katılması halinde diğer takımların da sonucuna göre Şampiyonlar Ligi 3. ya da 4. torbada yer alacak.

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Galatasaray’ın devler ligine katılması halinde, Şampiyonlar Ligi rakipleri kura çekimi ile belli olacak. Her yıl olduğu gibi yine birbirinden güçlü takımların yer alacağı Şampiyonlar Ligi’nin başlaması heyecanla bekleniyor. Futbolseverler, “Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun cevabını araştırıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi gruplarının belirleneceği kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

GALATASARAY KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

Galatasaray, play-offlarda karşılaştığı Molde’yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ya da 4. torbada yer alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 19 Eylül 2023’te başlayıp 13 Aralık 2023’te sona erecek. Bu aşamada 32 takım gruplarda ilk iki sırayı almak için mücadele edecek.

Gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecek.