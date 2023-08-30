Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray adını 32 takımın yer alacağı Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek, Galatasaray 4. torbadan katılacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri arasında PSG, Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid gibi takımlar yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi 32 takımın, 8 gruba ayrı gruba ayrılmasıyla 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, Molde’yi eleyerek devler ligine katılma başarısı gösterdi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi gruplarının belirleneceği kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.
GALATASARAY KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. torbada yer alacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 19 Eylül 2023'te başlayıp 13 Aralık 2023'te sona erecek. Bu aşamada 32 takım gruplarda ilk iki sırayı almak için mücadele edecek.
Gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI
1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
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2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers-PSV*, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag-Rakow*
4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina-Antwerp*, Lens
Not: * işareti, eşleşmelerin henüz sonuçlanmadığını gösteriyor.