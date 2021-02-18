Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | Porto 2-1 Juventus / Sevilla 2-3 Dortmund

Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu oynanan iki karşılaşmayla devam etti. Porto, Juventus’u her iki devrenin başında bulduğu gollerle 2-1 yenerken; Dortmund da Sevilla’yı İspanya’da 3-2’le geçerek çeyrek finale göz kırptı.

İki eşleşmede çeyrek finale çıkacak takımları 9 Mart Salı günü oynanacak rövanş mücadeleleri belirleyecek.

Estadio do Dragao’da oynanan Porto-Juventus karşılaşmasında Portekiz ekibi Taremi’nin 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İranlı futbolcuya ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk gol sevinci için 2 dakika yetti.

İkinci devrenin ilk dakikasında Marega, Juventus savunmasını gafil avlayarak durumu 2-0’a getirdi.

İtalyan devi Juventus’u rövanş maçı için umutlandıran golü ise 82. dakikada Chiesa kaydetti. İtalyan oyuncu Rabiot’nun ceza sahasına aktardığı pasta test kanattan içeri giren İtalyan oyuncunun şutu filelere gitti: 2-1

HAALAND MAÇA DAMGA VURDU: 2 GOL, 1 ASİST

Gecenin bir diğer maçı ise Ramon Sanchez Pizjuan’da oynandı. Formda Sevilla’yı ligde istediği sonuçları alamayan Dortmund durdurmayı başardı!

Sevilla’nın tek golü 7. dakikada Suso’dan gelirken, geriye düşen Dortmund ise soyunma odasına 3-1 önde gidip maçı da 3-2 önde tamamlayıp rövanş için büyük avantaj elde etti.

19. dakikada Haaland’ın pasında Dahoud ceza sahası dışından çok şık bir gol atarak maça dengeyi getirdi: 1-1

27. dakikada Haaland orta sahada kazandığı topla birlikte Sevilla kalesine doğru dikine giderek Sancho ile ver-kaç yaptı. İngiliz oyuncunun enfes ara pasında Haaland kaleci Bono’dan hızlı davranıp topu filelere göndererek skoru 2-1’e getirdi.

Sevilla kalesine çok rahat hücum eden Dortmund hızlı bir atakla 3. golü buldu. Sancho-Reus-Haaland üçlüsüyle kaleye giden Dortmund’un son vuruşu Norveçli golcüsünden geldi. Reus’un pasında ceza sahasın giren 20 yaşındaki Haaland bir kez daha topu filelere göndererek durumu 3-1 yaptı.

Sevilla’yı rövanş için az da olsa umutlandıran gol 84. dakikada geldi. Rodriguez’in kullandığı serbest vuruşta uzak direğe hareketlenen Luuk de Jong, kaleci Hitz’i çaresiz bırakıp topu filelere göndermeyi başardı: 3-2

13 MAÇTA 18 GOLE ULAŞTI VE TARİHE GEÇTİ

Geçen sezon RB Salzburg formasıyla gösterdiği performansın ardından Dortmund’a transfer olan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi’nde 18 gole ulaşmayı başardı.

Sevilla’ya attığı gollerin ardından bu sezon Devler Ligi’ndeki gol sayısını 8’e yükselten Norveçli, kariyerinde ise 18. Şampiyonlar Ligi gol sevincini yaşamış oldu.