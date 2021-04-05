Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Çeyrek final ilk maçları yarın ve 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Porto ile Chelsea arasındaki mücadele korona virüsten dolayı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’nda oynanacak.
TSİ 22.00’de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın
Real Madrid – Liverpool
Manchester City – Borussia Dortmund
7 Nisan Çarşamba
Bayern Münih – Paris Saint-Germain
Porto – Chelsea