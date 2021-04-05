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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Güncellenme: 14:02, 05/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Çeyrek final ilk maçları yarın ve 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Porto ile Chelsea arasındaki mücadele korona virüsten dolayı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’nda oynanacak.

TSİ 22.00’de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın

Real Madrid – Liverpool

Manchester City – Borussia Dortmund

7 Nisan Çarşamba

Bayern Münih – Paris Saint-Germain

Porto – Chelsea

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