Şampiyonlar Ligi’nde gecenin kahramanı Ivan Provedel… Aynı golü daha önce de atmış

Şampiyonlar Ligi'inde gecenin kahramanı olan ve E Grubu'nda Lazio'ya 90+5'te beraberliği getiren kaleci Ivan Provedel Devler Ligi'ndeki ilk maçında gol atarak tarihe geçti.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı salı günü oynanan 8 karşılaşma ile başladı… 4 grupta oynanan 8 karşılaşmada 23 gol atılırken gecenin adamı Lazio kalecisi Ivan Provedel oldu. E Grubu'nda sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid’i ağırlayan Lazio son dakikaya kadar 1-0 geride olduğu maçta 1 puanı 90+5’te kalecisi Ivan Provedel’in attığı kafa golüyle aldı.

LAZIO TARAFTARI ALEV ALDI

Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 29 yaşındaki kaleci Provedel son dakikada kazanılan korner sırasında ileriye çıktı. Devam eden atakta rakip ceza sahası içerisinde bir forvet oyuncusu gibi topu takip eden Provedel müthiş bir kafa vuruşuyla golü atarak stadı adeta yaktı.

Lazio taraftarları o tarihi anda gelen beraberlik golüyle adeta çılgına döndü. Ivan Provedel ve arkadaşları golün sevincini yaşarken hakem karşılaşmayı hiç uzatmadan son düdüğü çaldı.

‘GOL ATTIĞIMI FARK ETMEDİM’

Maçtan sonra golü anlatan Provedel, “Gol attığımı fark etmedim. İdmanlarda Immobile ile çalışıyorum ve bu hareketlenmeleri yaptığını her gün görüyorum. Luis Alberto’nun topu aldığını gördüm. O genellikle uzak direğe doğru orta yapar. Ben de oraya koştum ve golü attım” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE ATMIŞTI

Attığı golle dünya gündemine oturan 1.92 boyundaki kalecinin daha önce de buna benzer bir gol kaydettiği ortaya çıktı. Ivan Provedel’in 3 yıl önce de Juve Stabia forması giyerken Ascoli’ye karşı 90+5’te attığı benzer golün videoları sosyal medyada paylaşıldı. Futbolseverler bunun bir tesadüf mü yoksa Provedel’in kaderi mi olduğunu tartışıyor. Lazio kalecisinin attığı bu gol akıllara daha önce Şampiyonlar Ligi’nde gol atan kalecileri getirdi. Listede milli kaleci Sinan Bolat da yer alıyor.

İŞTE DEVLER LİGİ’NİN GOL ATAN KALECİLERİ:

Hans-Jörg Butt (Hamburg 4-4 Juventus, 13/09/2000)

Hans-Jörg Butt (Leverkusen 3-1 Juventus, 12/03/2002)

Hans-Jörg Butt (Juventus 1-4 Bayern, 08/12/2009)

Sinan Bolat (Standard Liège 1-1 AZ, 09/12/2009)

Vincent Enyeama (H. Tel-Aviv 1-3 Lyon, 29/09/2010)

Ivan Provedel (Lazio 1-1 Atletico Madrid, 19/09/2023)

SİNAN BOLAT DA 90+5’TE ATTI



2009 yılında Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda AZ Alkmaar ile karşılaşan Standard Liege, Sinan Bolat’ın 90+5’inci dakikada kaydettiği golle skoru 1-1’e getirmiş ve adını UEFA Avrupa Ligi’ne yazdırmayı başarmıştı.

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