Şampiyonlar Ligi’nde gecenin kazananları: Manchester City ve Real Madrid

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Borussia Monchengladbach’a konuk olan Manchester City, deplasmandan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Bernardo Silva’nın golüyle 1-0 öne geçen ve devreyi önde tamamlayan İngiliz temsilcisi, 65’te Gabriel Jesus’un attığı golle mücadeleyi 2-0’lık galibiyetle tamamladı. Manchester City’nin ön alan baskısını maç boyunca kıramayan Alman ekibi karşılaşmayı 1 şutla tamamladı ve bunda da isabet yakalayamadı.

İlginizi Çekebilir Angelino'dan Pep Guardiola'ya şok sözler: 'Beni ve öz güvenimi öldürdü'

Real Madrid’i Mendy kurtardı

Gecenin diğer maçında ise, Real Madrid deplasmanda Atalanta’ya konuk oldu. Mücadelenin 17. dakikasında Remo Freuler’in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan İtalyan ekibi, uzun süre rakibine net pozisyon vermedi.

Eksik kalan Atalanta’ya karşı oyunun kontrolünü elinde tutan Real Madrid, buna rağmen net pozisyon bulmakta güçlük çekti. Ancak dakikalar 86’yı gösterirken Ferland Mendy’nin ceza sahası dışından ters ayağıyla yaptığı vuruşla golü bulan Real Madrid, zorlu deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İki maçın da rövanş karşılaşmaları 16 Mart’ta oynanacak.