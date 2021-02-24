Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Bayern şov yaptı, Giroud imza attı…

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Lazio’ya konuk olan Bayern Münih, rakibini 4-1’lik skorla mağlup etti ve rövanş öncesi tur için büyük bir avantaja sahip oldu.

Alman panzerine galibiyeti getiren golleri Robert Lewandowski, Jamal Musiala, Leroy Sane ve Francesco Acerbi (k.k.) kaydetti. Ev sahibi Lazio’nun tek golünü ise, Arjantinli yıldız Joaquin Correa attı.

Maçtaki gol perdesini açan Polonyalı forvet Lewandowski, Şampiyonlar Ligi’ndeki 72. golüne ulaştı ve İspanyol efsane Raul Gonzalez’i (71) geride bıraktı. 32 yaşındaki deneyimli forvet, Cristiano Ronaldo (134) ve Lionel Messi’nin (119) ardından Devler Ligi’nin en golcü üçüncü futbolcusu oldu.

Öte yandan Bayern Münih’in 17 yaşındaki futbolcusu Jamal Musiala da attığı golle adını tarihe yazdırmayı başardı. Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi’ndeki en genç (17 yıl 363 gün) golcüsü olan Musiala, aynı zamanda eleme turlarının en genç ikinci golcüsü ve Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç İngiliz futbolcu oldu.

Giroud’nun enfes golüyle gelen galibiyet

Gecenin diğer maçında Chelsea deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçtaki tek gol Olivier Giroud’dan geldi. Fransız forvet 68. dakikada attığı harika rövaşata golüyle takımının 1-0 galip gelmesini sağladı. Londra ekibi, teknik direktör Thomas Tuchel göreve geldikten sonra 8. maçında da yenilgi yüzü görmezken, La Liga lideri Atletico Madrid maçı isabetli şut çekemeden tamamladı.

İki karşılaşmanın rövanş mücadeleleri 17 Mart’ta oynanacak. Bayern Münih sahasında Lazio’yu ağırlayacak, Atletico Madrid ise, zorlu Londra deplasmanında tur bileti için mücadele verecek.