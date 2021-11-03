Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları | İki takım turu garantiledi

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Juventus ile Bayern Münih 12 puana yükselip gruplarından çıkmayı garantiledi. Manchester United, zorlandığı Atalanta deplasmanında puanı Ronaldo'nun golleriyle kurtardı!

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftanın ilk gecesinde Bayern Münih ile Juventus gol şov yaparken, gecenin en çekişmeli mücadelesinde Atalanta sahasında Manchester United’ı konuk etti.

E Grubu’nda Bayern Münih, Benfica’yı sahasında 5-2 yenerek Juventus ile birlikte son 16 takım arasına kalmayı garantileyen ilk takımlar oldu. Alman devinin galibiyet gollerini Lewandowski (3), Gnabry ve Sane kaydetti. Benfica ise Rodrigues ve Nunez ile gol sevinci yaşasa da Almanya’dan puanla dönmeleri için yeterli olmadı.

Bayern Münih 12 puana yükselirken, Dinamo Kiev’i Ansu Fati’nin golüyle 1-0 yenen Barcelona da 6 puana yükseldi. Benfica 4, Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı.

JUVENTUS TUR BİLETİNİ KAPTI

Serie A’da kabus gibi bir sezon geçiren Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde ise 4’te 4 yaparak son 16 takım arasına kalmayı başardı.

İtalyan devinin, Zenit’i 4-2 yendiği maçta Dybala (2), Chisea ve Morata’nın golleri 3 puan getirdi. Rus ekibinin gollerini ise Bonucci (K.K) ve Azmoun kaydetti.

H Grubu’nda Juventus 12 puana, Chelsea 9 puana yükselirken; Zenit 3 puanda kaldı. Malmö ise 4 maçta da puana kavuşamadı.

RONALDO 90+1’DE PUANI GETİRDİ

Premier Lig’de oynadığı 5 maçta sadece 4 puan kazanan Manchester United, Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda puanı 90+1’de Ronaldo’nun golüyle kurtardı. Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Atalanta’nın gollerini Ilicic ve Zapata kaydetti. Manchester United’ın gollerini ise Ronaldo attı..

Grubun diğer maçında ise Villarreal, Young Boys’u 2-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Villarreal ile Manchester United 7 puana sahip Atalanta ise 5 puana yükselirken Young Boys ise 3 puanda kaldı.

G GRUBU KARIŞTI!

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille, Sevilla’yı deplasmanda geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Burak Yılmaz’ın hasta olduğu için götürülmediği deplasmanda Fransız ekibinin gollerini David ve Ikone kaydetti.

Günün erken saatlerinde oynanan maçta ise Wolfsburg, Salzburg’u 2-1 yendi.

G Grubu oynanan 4. hafta maçlarından sonra Salzburg 7 puanla lider, Lille ile Wolfsburg 5 puana sahip ve Sevilla 3 puanla son sıraya geriledi.