Şampiyonlar Ligi’nde sonuçlar! Ozan Kabak’lı Liverpool, Madrid’de dağıldı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunun ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşan Manchester City, son dakikalarda gelen gole engel olamayınca mücadele 1-1’lik berraberlike sona erdi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Kevin de Bruyne ile üstünlüğü sağlayan Manchester City, 30. dakikada Rodri ile penaltı kazandı, ancak VAR uyarısıyla karar iptal edildi. Maçın 84. dakikasında Erling Haaland’ın asistini değerlendiren isim Marco Reus oldu. Dortmund’un kaptanı attığı golle skoru 1-1’e getirirken, Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en golcü (18) ismi olmayı başardı.

Ancak Alman tarafının sevinci fazla uzun sürmedi. Dakikalar 90’ı gösterirken İlkay Gündoğan’ın asistinde golü atan Phil Foden, Manchester City’yi 2-1’lik galibiyete taşıdı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi’nde yemeden üst üste 18 gol atan Manchester City, turnuva rekorunu kırdı.

OZAN KABAK’LI LIVERPOOL ZORA SOKTU

Gecenin diğer maçında Liverpool deplasmanda karşılaştığı Real Madrid’e 3-1’lik skorla boyun eğdi. Real Madrid maçın 27. dakikasında Vinicus Junior’ın golüyle öne geçerken, asisti yapan Toni Kroos’un uzun mesafeli müthiş pası kilidi açtı. Real Madrid formasıyla Liverpool filelerini havalandıran Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi tarihinde çeyrek finalde gol atan ilk 2000 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu. İspanyol yıdız Marco Asensio’nun 36’daki golü skoru 2-0’a getirdi.

İkinci yarıda oyuna ağırlık koyan Liverpool, 51. dakikada Mohamed Salah ile farkı 1’e indirse de, 65. dakikada yine sahneye çıkan Vinicius Junior skoru 3-1 yapan isim oldu. Kalan dakikalarda Real Madrid’i sahasına hapseden Liverpool, aradığı fırsatı bulamadı. Milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11’de başladığı maçta 81 dakika sahada kaldı. Borussia Dortmund-Manchester City ve Liverpool-Real Madrid maçlarının rövanşları 14 Nisan’da oynanacak.

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