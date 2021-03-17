Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları… Real Madrid ve Manchester City zorlanmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları oynandı. Manchester City Borussia Mönchengladbach’ı, Real Madrid ise Atalanta’yı eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İlk maçı deplasmanda Bernardo Silva ve Gabriel Jesus’un golleriyle 2-0 kazanan Manchester City, rakibini rövanşta da aynı skorla devirmeyi başardı. Corona virüsü kuralları çerçevesinde İngiltere’nin uyguladığı seyahat kısıtlaması nedeniyle Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da oynanan maçı başından sonuna kadar kontrol eden Manchester City, 6 dakika içinde bulduğu iki golle 18. dakikada skoru 2-0’a getirdi.

Maçın 12. dakikasında Kevin de Bruyne ile öne geçen Manchester City, 18. dakikada İlkay Gündoğan ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda topa sahip olarak tempoyu düşüren ve rakibine gol şansı tanımayan İngiliz ekibi, her iki maçta aldığı 2-0’lık skorlar sonrası toplamda 4-0 ile turu geçmeyi başardı.

Real Madrid de kazandı

İtalya’da oynanan ilk maçı 86. dakikada Ferland Mendy’nin golüyle 1-0 kazanan Real Madrid, Atalanta’yı Alfredo Di Stefano Stadyumu’nda konuk etti.

Maçın ilk yarısını 34. dakikasında Karim Benzema’nın golüyle 1-0 önde tamamlayan Real Madrid, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. İkinci yarıda gol için açılan Atalanta savunmasında pozisyonlar bulan Real Madrid, 60. dakikada Sergio Ramos’un penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Uzun süre Real Madrid’in 2-0 üstünlüğü ile giden karşılaşmada Atalanta, 83. dakikada Luis Muriel ile farkı bire indirdi.

Ancak rakibinin umutlanmasına izin vermeyen İspanyol devi, bir dakika sonra bu gole karşılık verdi. 84. dakikada Marco Asensio ile farkı yeniden ikiye çıkaran Real Madrid, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı.

Bu sonuçla toplamda 4-1’lik skorla tur atlayan Real Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.