Şampiyonlar Ligi’nde gol yağdı! Messi’nin hayal kırıklığı, Liverpool’un dönüşü…

Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru yaşandı. Manchester City sahasında ağırladığı RB Leipzig'i 6-3 yenerken, Ajax deplasmanda Sporting Lizbon'u gole boğdu. Liverpool, Milan karşısında geri dönüşe imza atarken Messi'li PSG, Club Brugge deplasmanında darbe yedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şampiyonlar Ligi’nde gece oynanan maçlar futbolseverleri gole doyurdu. Beşiktaş’ın yer aldığı C Grubu’nun diğer maçında Ajax deplasmanda Sporting Lizbon’u 5-1 mağlup ederken, Lionel Messi’li Paris Saint Germain Club Brugge karşısında aradığı galibiyeti bulamadı. Anfield Road’da oynanan Liverpool-Milan maçının nefes kestiği gecede Manchester City ve RB Leipzig’in gol düellosu Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu. İşte yaşananlar…

MESSI’LI PSG YIKILDI, CITY GOL YAĞDIRDI

A Grubu’nda Club Brugge’e konuk olan Paris Saint Germain, Ander Herrera’nın attığı golle öne geçmesine rağmen Hans Vanaken’in golüne karşılık veremedi. Lionel Messi’nin bir topunun direkten döndüğü maçta PSG deplasmandan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Grubun diğer maçında RB Leipzig’i konuk eden Manchester City, Nathan Ake, Nordi Mukiele (k.k.), Riyad Mahrez (p), Jack Grealish, Joao Cancelo ve Gabriel Jesus’un golleriyle 6-3 galip geldi. Alman ekibinin gollerini kaydeden Christopher Nkunku maçı hat-trick yaparak tamamlarken, Angelino 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LIVERPOOL’DAN GERİ DÖNÜŞ

B Grubu’nda Anfield Road’da Milan’ı konuk eden Liverpool, müthiş başladığı maçın 9. dakikasında Fikayo Tomori’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 15. dakikasında Mohamed Salah penaltı vuruşundan yararlanamazken ilk yarının sonuna Milan damga vurdu. Maçın 42. dakikasında Ante Rebic, 44. dakikasında Brahim Diaz’ın golleriyle soyunma odasına 2-1 önde giren Milan, ikinci yarıda bu üstünlüğünü koruyamadı. İngiliz ekibi 48’de Mohamed Salah, 69’da Jordan Henderson ile bulduğu goller neticesinde sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer maçında Atletico Madrid ve Porto golsüz berabere kaldı.

REAL MADRID SON NEFESTE

D Grubu karşılaşmasında Inter’e konuk olan Real Madrid, 89. dakikada Rodrygo’nun attığı golle zorlu deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla ilk 11’de başladığı maçta 65 dakika sahada kalırken, İtalyan ekibi maç boyunca yakaladığı birçok fırsatı gole çevirmeyi başaramadı. Grubun diğer maçında Sheriff Tiraspol sahasında ağırladığı Shakhtar Donetsk’i 2-0 yenerek gecenin sürprizine imza attı.