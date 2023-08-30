Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalan Galatasaray’ın elde ettiği gelir

Sarı-kırmızılı ekip, evinde ağırladığı Molde'yi son dakika golüyle mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Bu zaferle kasasına milyonlarca avro koymayı başardı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Norveç’in Molde ekibini ağırladı.

RAMS Park’ı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin 7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra etkili bir mücadele sergileyen rakibi karşısında zaman zaman zorlanan sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada Eirik Hestad’ın attığı golle skor üstünlüğünü kaybetti. Konuk takımın son bölümde de baskılı bir oyun sergiledi karşılaşmada Galatasaray, 90+3. dakikada Angelino’nın serbest atıştan kaydettiği golle tekrar öne geçti.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak “Devler Ligi”nde adını grup aşamasına yazdırdı.

17. KEZ GRUPLARDA

Galatasaray, Molde’yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı takım, 10. kez elemeleri geçerek “Devler Ligi”nde grup aşamasına kaldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002’de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007’de tek ön eleme geçerek gruplara kalmıştı.

“Cim Bom”, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020’de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

GALATASARAY’IN DEVLER LİGİ GELİRİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, elde ettiği bu önemli başarıyla en az 25 milyon avro kazanmayı garantiledi.

Gruplara kaldığı için 15,6 milyon avro katılım ve 1,5 milyon avro market gelirinin sahibi olan Galatasaray, katsayı gerilinden ise yaklaşık 8 milyon avroyu kasasına koydu. (AA)

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