Şampiyonlar Ligi’nde müthiş heyecan! Barcelona-PSG ve Liverpool-Leipzig maçları…

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında son çeyrek finalistler belli oluyor… Dün gece Sevilla’yı eleyen Borussia Dortmund ve Juventus’u eleyen Porto çeyrek final biletini alan ilk takımlar olmuştu. Devler Ligi’nde heyecan bu akşam oynanan iki maçla devam ediyor… Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ilk karşılaşmada 4-1 yenildiği Paris Saint Germain’e karşı çeyrek final mucizesini gerçekleştirmek istiyor.

17 Şubat’ta oynanan ilk maçta, Kylian Mbappe PSG adına hat-trick yaparken; diğer gol Moise Kean’den gelmişti. Barcelona’nın tek sayısını ise penaltıdan Lionel Messi kaydetmişti.

Gecenin diğer maçında Liverpool Puskas Arena’da Alman ekibi RB Leipzig ile karşılaşıyor. Liverpool ilk maçı 2-0 kazanırken; milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika forma giymişti. İngiliz ekibinin gollerini, 53’te Salah ve 58’de Mane’nin kaydetmişti.