Şampiyonlar Ligi’nde PSG, Bayern Münih’i; Chelsea, Porto’yu yendi

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı. İlk gün Real Madrid ve Manchester City’nin kazandığı eşleşmelerde ikinci günde de PSG ve Chelsea sahadan istediği sonuçla ayrılan takımlar oldu.

PSG’DEN DEV ZAFER

Son 8’in en kuvvetli eşleşmesi olarak görülen Bayern Münih-PSG maçı Allianz Arena’da kar yağışı altında oynandı. Konuk takım 3. dakikada Mbappe ile 1-0 öne geçerken, 28. dakikada Marquinhos ile durumu 2-0’a getirdi.

Bayern Münih, 37. dakikada PSG’nin eski golcüsü Maxim Choupo-Moting ile farkı bire indirdi: 2-1. PSG kalecisi Keylor Navas’ın 12 kurtarış yapıp birçok tehlikeyi önlediği kalesinde 60. dakikada Müller’in golüne engel olamadı.

Bu golden 8 dakika sonra Kylian Mbappe bir kez daha sahneye çıkarak PSG’yi yeniden öne geçirmeyi başararak maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

Bayern Münih’te sakatlığı bulunan golcü futbolcu Robert Lewandowski forma giyemedi ve rövanşta da PSG’ye karşı oynayamayacak. Öte yandan Kimmich de 70. dakikada gördüğü sarı kartla rövanş için cezalı duruma düştü.

Alman devi, PSG yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi’ndeki 19 maçlık yenilmezlik serisini de kaybetti. Bayern Münih, son yenilgisini 2018-2019 sezonunu Son 16 Turu’nda Liverpool’a 3-1 yenilmişti.

CHELSEA TUR KAPISINI ARALADI

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda oynanan maçta Chelsea, Porto’yu 2-0 yenerek yarı final kapısını araladı.

32. dakikada Jorginho’nun pasında topla buluşan Mason Mount, İngiliz ekibi Chelsea’yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da etkili görünen taraf Chelsea oldu. 85. dakikada Ben Chilwell fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. Sahadan 2-0 galip ayrılan İngiliz ekibi yarı finale bir adım daha yaklaştı.

İki takımın da mutlak gol pozisyonlarını harcadığı akşamda Chelsea’nin bir şutu da direkten döndü.

Bu iki eşleşmenin rövanş maçları gelecek hafta 13 Nisan Salı günü oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.