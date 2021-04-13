Şampiyonlar Ligi’nde PSG ve Chelsea yarı finalde

Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı finalistler belli oldu. Porto’yu eleyen Chelsea ile kupanın son şampiyonu Bayern Münih’i eleyen PSG yarı finale yükselen ilk takımlar oldu.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan PSG, Parc des Princes’de oynanan karşılaşmada ise birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen sahadan 1-0 yenik ayrıldı ancak skor avantajıyla tur atlayan ekip oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ENFES MAÇ

İzleyenleri futbol doyuran maçta Neymar ilk yarıda iki kez direğe, iki pozisyonda ise Neuer’in yeteneklerine takılarak topu filelerle buluşturamadı.

Fransız devinin kaçırdığı pozisyonlardan sonra karşılaşmayı daha da heyecanlandıran gol, 40. dakikada Maxim Choupo-Moting’den geldi. Kamerunlu golcü ilk maçta olduğu gibi eski takımının filelerini havalandırarak Bayern Münih’i 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda tempo ilk yarıya göre daha da arttı. Bayern Münih’in yüklendiği pozisyonlar sonrasında PSG rakip sahadaki boşluklarla tehlikeli oldu ancak skor değişmedi.

PSG’nin yarı finaldeki rakibi (1)Dortmund-Manchester City(2) maçından sonra belli olacak.

CHELSEA DE İLK MAÇIN AVANTAJIYLA…

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin diğer karşılaşmasında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, ilk maçta Mount ve Chilwell’in golleriyle 2-0 yendiği Porto’ya 90. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Ancak İngiliz ekibi de PSG gibi ilk maçın avantajıyla rövanştan yenik ayrılsa da yarı final biletini cebine koydu.

Chelsea maç boyunca Porto kalesine sadece duraklama dakikalarında çektiği şutla 1 isabetli şut gönderebilirken, Portekiz temsilcisinin golü 90+4. dakikada Taremi’den geldi.

Chelsea, yarı finalde (1)Liverpool-Real Madrid(3) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yarı final maçları 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

İstanbul’da 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına ise Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.