Şampiyonlar Ligi’nde PSG ve Liverpool çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-1 kazanan PSG, rövanşta Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

Paris Saint Germain 30. dakikada Mbappe ile güldü. Kylian Mbappe penaltıdan bulduğu golle takımını evinde öne geçirdi. Barcelona’nın bu gole cevabı ise gecikmedi. 37. dakikada Lionel Messi’nin ceza sahası dışından çok sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Mücadelenin ikinci yarısında ise gol çıkmadı. İlk maçı 4-1 kazanan PSG, bu maçta Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

OZAN KABAK 90 DAKİKA OYNADI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Liverpool ile Leipzig karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Liverpool, rövanşı da 2-0 alarak çeyrek finale adını yazdırdı. Milli futbolcumuz Ozan Kabak ise Liverpool forması ile 90 dakika sahada mücadele etti.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Liverpool aradığı golleri buldu. 70. dakikada sağ çaprazda Jota’dan topu alan Salah, önündeki rakibini geçerek penaltı gerisinde sert bir vuruşla maçtaki ilk skoru kaydetti.

Golden 4 dakika sonra da Mane farkı ikiye çıkardı. Origi’nin sağdan ortasına kale sahası içinde dokunan Mane ağları sarstı. Mücadele 2-0 Liverpool lehine sonuçlanınca tur atlayan taraf da İngiliz ekibi oldu.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kura çekimi 19 Mart Cuma günü yapılacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 6-7 Nisan, rövanş ise 13-14 Nisan’da oynanacak.