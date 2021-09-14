Şampiyonlar Ligi’nde Sevilla-Salzburg maçına ‘penaltı’ damgası

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Sevilla ve Salzburg karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, maça penaltılar damga vurdu. İlk yarıda 4 penaltı düdüğünün çalındığı mücadelede futbolcular iki kez ağları sarsabildi.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında oynanan Sevilla-RB Salzburg karşılaşması ilginç olaylara sahne oldu. Maçın ilk yarısında hakem 4 kez penaltı noktasını gösterirken, bu atışların üçünü kazanan Salzburg sadece 1 kez golü bulabildi. İki takımın penaltıdan bulduğu gollerle mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazanan Salzburg, Karim Adeyemi’nin vuruşunda öne geçme şansını kaybetti. Ancak 21. dakikada yine penaltı kazanan Avusturya temsilcisi bu kez Luka Sucic ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Dakikalar 37’yi gösterdiğinde bir kez daha penaltı kullanma hakkı elde eden Salzburg’da Sucic yine topuna başına geçti. Ama Hırvat futbolcu bu kez topu direğe nişanladı.

SEVILLA 10 KİŞİ KALINCA…

Mücadelede 41. dakikaya gelindiğinde bu kez penaltı atma hakkı ev sahibi Sevilla’ya geçti. VAR uyarısı sonrası penaltı vuruşu elde eden İspanyol ekibi, Ivan Rakitic’in topu ağlara göndermesiyle soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle girdi. Maçın 50. dakikasında Youssef En-Nesyri’nin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalması Sevilla’yı kalan dakikalarda zora sokarken, konuk ekip Salzburg tüm çabasına rağmen üstünlük golünü atamadı ve mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.