Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 turu kurası çekildi

Şampiyonlar Ligi’nde 2021-2022 sezonunda grup maçlarının ardından son 16 takım belli oldu ve kura çekimi İsviçre’nin Nyon şehrinde çekildi.

Gruplarını 1. sırada tamamlayan takımlar kurada seri başı olurken, ilk maçlar seri başı olmayan takımların sahasında oynanacak. Son 16 turunda aynı ülke takımlarıyla aynı grupta mücadele eden takımlar eşleşemedi.

Futbol dünyasının son yıllarına damga vuran Cristiano Ronaldo-Lionel Messi rekabeti, iki yıldızın liglerini değiştirmesine rağmen Şampiyonlar Ligi’nde devam edecek. Yıllar La Liga’da Real Madrid ve Barcelona rekabetiyle karşı karşıya gelen iki süperstar, bu kez Manchester United ve PSG formalarıyla karşılaşacak.

Messi ve Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları 15-16-22-23 Şubat 2022’de rövanş maçları ise 8-9-15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Devler Ligi’nde çeyrek ve yarı final kuraları da 18 Mart Cuma 2022 günü çekilecek.

Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs’ta Rusya’nın Saint Petersburg şehrindeki Gazprom Arena’da oynanacak.

Geçen sezon alınan kararla Şampiyonlar Ligi’ndeki eleme turlarında artık deplasman golü olmayacak. 180 dakika sonunda iki takımın da toplam gol sayıları eşit olursa maç 30 dakikalık uzatmaya gidecek. Burada skor aynı olursa galibi penaltı atışları belirleyecek.

