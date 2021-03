Şampiyonlar Ligi’nde tartışma çıkaran paylaşım!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Atalanta’yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Üst düzey bir performans ortaya koyan ve galibiyetin mimarlarından olan Luka Modric maçın adamı seçildi.

Çeyrek final biletini alan Real Madrid’de gecenin en çok konuşulan ismi Modric olurken Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabının başlattığı anket tartışma yarattı.

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi resmi hesabı Real Madrid’in bir diğer yıldızı ile kıyas yaptı ve ”Toni Kross veya Modric?” sorusunu sorarak anket başlattı. Paylaşımı beğenmeyen Madrid’in Alman yıldızı Toni Kroos bu tweete karşılık vererek ‘VE olacak’ yazdı.

Toni Kroos’a destek veren Luka Modrid ise ‘Birlikte daha iyiyiz’ şeklinde paylaşımda bulundu. İkilinin o ankete karşı gösterdiği tavır sonrası Şampiyonlar Ligi hesabı paylaşımı değiştirdi. Modric ve Toni Kroos’un birlikte yan yana çekilen fotoğrafını paylaşan resmi hesap, ”Luka Modric ve Toni Kroos… Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi orta saha ikilisi olabilir mi?” diye sordu.

Luka Modrić & Toni Kroos…

Best midfield duo you’ve seen in Champions League history?#UCL pic.twitter.com/cNPoI1rTeT

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2021