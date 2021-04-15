Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu! Heyecan dolu gece…

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Liverpool, sahasında Real Madrid’i konuk etti. Anfield’da oynanan karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi ve ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid yarı finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmada Liverpool, ilk maçta aldığı skoru lehine çevirmek için mücadele ederken zaman zaman kalesinde pozisyon verdi. Maç boyunca Liverpool, 3 isabetli şut bulurken Real Madrid ise 2 isabetli şut bularak skoru da maç boyunca lehinde tutmayı başardı ve yarı finale adını yazdırdı. Öte yandan Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Liverpool’da ilk 11’de sahaya çıkarken 60 dakika görev yaptı.

Bu skorla Real Madrid yarı finale yükselirken İngiliz ekibi Chelsea ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi’nde yarı final ilk maçlar 27-28 Nisan tarihlerinde oynanırken rövanşlar ise 4-5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Final ise 29 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

MANCHESTER CİTY AYNI SKORLA ÇIKTI PSG İLE EŞLEŞTİ

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Manchester City, Almanya’da geriye düşmesine rağmen yine 2-1’lik skorla karşılaşmayı kazandı ve yarı finalde Paris Saint Germain ile eşleşti. Borussia Dortmund’un golünü 15. dakikada 17 yaşındaki Jude Bellingham kaydetti. Manchester City’nin golleri 55. dakikada Riyad Mahrez (P) ve 75. dakikada Philip Foden’den geldi.

JUDE BELLINGHAM TARİHE GEÇTİ

Jude Bellingham (17 yıl, 289 gün), Bojan Krkic’in (17 yıl, 217 gün) ardından Şampiyonlar Ligi eleme turunda gol atan en genç ikinci futbolcu oldu. Ayrıca Bellingham, Şampiyonlar Ligi’nde Dortmund adına gol atan en geç futbolcu olarak tarihe geçti.