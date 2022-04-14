Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran kavga! Savic hem sahada hem koridorda saldırdı…

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Atletico Madrid ve Manchester City'li oyuncular birbirine girdi. Kendini kaybeden Stefan Savic saçını çektiği Jack Grealish'e soyunma odasında koridorlarında da saldırdı.

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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu’nda Manchester City’yi konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı. Ve yarı finale yükselen taraf ilk maçın 1-0’lık avantajıyla Manchester City oldu.

Karşılaşmanın son anlarında sahada başlayan ve soyunma odası koridorlarında devam eden kavga maça damga vurdu. İki takım oyuncularının birbirine girdiği olaylar bir faul pozisyonuyla başladı.

SAVIC’IN MÜDAHALESİ İLE ORTALIK KARIŞTI

Maçın bitimine birkaç dakika kala ev sahibi takımda oynayan Felipe, taç çizgisine yakın yerde Foden’a faul yaptı. Yerde kalan Foden kendini saha içine atmaya çalışırken Karadağlı Savic, İngiliz futbolcuyu sert şekilde iterek saha çizgilerinin dışına itmeye çalıştı. Savic’in hareketleriyle diğer oyuncular da birbirine girmeye başladı.

GREALISH’İN SAÇINI ÇEKTİ

Alman hakem Siebert ortalığın sakinleşmesini beklerken, Atletico Madrid’in kaptanı Savic, kenarda kendisine bir şeyler söyleyen İngiliz futbolcu Jack Grealish’in saçını çekti. Kameralara saniye saniye yansıyan o anlarda Grealish’in tahrik edici sözler kullandığı görüldü. Savic ayrıca araya giren Sterling’e de saldırarak kafa atmaya çalıştı. Yaşanan olay ve görüntüler sosyal medyada dünya gündeminin bir numarasına oturdu.

Sinirlerin gerildiği ortamda hakem Felipe’ye ikinci sarı kartı gösterdi ve kırmızı kartla oyundan attı. Savic ve Foden ise sarı kart gördü. Sahada yaşanan arbede nedeniyle duran maçın sonuna 9 dakika eklendi ancak Atletico Madrid maçı uzatmalara taşıyacak golü bulamadı.

Manchester City’li oyuncuların zamana oynamasıyla Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone alkışlayarak rakibi protesto etti ve taraftar da Simeone’ye destek verdi.

Karşılaşma golsüz sona erdi ve Manchester City yarı finalde Real Madrid’in rakibi oldu.

SOYUNMA ODASI TÜNELİ DE KARIŞTI! POLİS MÜDAHİL OLDU…

Atletico Madrid – Manchester City maçının bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları soyunma odasının yolunu tuttu. Ancak maç sırasında didişen Atletico Madrid’li Savic ve City’nin yıldızı Jack Grealish tünelde yine birbirine girdi.

Adeta çılgına dönen Savic, Grealish’e bir kez daha saldırdı. Polisin ve kulüp personellerinin araya girmesiyle ayrılan 2 futbolcu güçlükle sakinleştirildi.