Şampiyonlar Ligi’ne yeni model

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fransız spor gazetesi L'Equipe'teki röportajında birçok konuya değindi. UEFA Başkanı, 36 takımın katılımının başlayacağı 2024'te Şampiyonlar Ligi'nde Final Four (Dörtlü final) uygulamasına geçebileceklerini duyurdu.

Ceferin, “Düzgün bir şekilde düzenlenirse finansal olarak da verimli olabilir. Artıları ve eksileri var. Ancak bu kararı verirken acele etmeyeceğiz. Hâlâ önümüzde bir yılımız var” ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA'nın gündemine aldığı 2 yılda bir Dünya Kupası düzenlenmesi konusuna ise tepki gösterdi. Sloven başkan, “Bu fikir çok mantıksız. Böyle bir şey olması imkânsız. 2028'de bir Dünya Kupası olursa, Avrupa ülkeleri yer almayacak. Güney Amerikalılar, Copa America'ya sahip, Avrupa Şampiyonası da var. Neden Dünya Kupası oynansın? Bunun planlanması mümkün değil” diye konuştu.

DEPLASMAN GOLÜ KALKIYOR

İngiliz gazetesi The Times, UEFA'nın bir başka konuda da devrim niteliğinde bir karar almaya hazırlandığını duyurdu. Haberde birçok kişi tarafından eleştirilen deplasman golü kuralının kaldırılmasının gündemde olduğu yazıldı. Gazete, ilk kez 56 yıl önce Avrupa müsabakalarında uygulanan ve Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ndeki iki ayaklı eşleşmelerde yürürlükte olan kuralın iptalinin üyeler tarafından oylanacağı bildirildi.