Şampiyonlar Ligi’nin tozunu attıran adam Erling Haaland! Rekor üstüne rekor…

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda muhteşem bir gece yaşandı… Almanya temsilcisi Borussia Dortmund sahasında ağırladığı Sevilla’yı Signal-Iduna Park’ta ilk maçın avantajıyla saf dışı bırakarak çeyrek final biletini kaptı. Bundesliga’daki muhteşem performansıyla son yıllarda yıldızını en çok parlatan golcü olarak lanse edilen Haaland hem geceye hem de Şampiyonlar Ligi tarihine damga vurdu.

Tek maçta 4 rekor birden kıran Haaland Şampiyonlar Ligi’nde;

-20 gole en çabuk ulaşan futbolcu-

-20 gol atan en genç futbolcu-

-Üst üste 4 maçta 2’şer gol atan ilk futbolcu-

-Üst üste 6 maçta da gol atan en genç futbolcu- oldu. Haaland’ın çılgın gecesinin ardından sosyal medyada ‘Canavar’ yorumları yapıldı.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Borussia Dortmund, 2-2 biten müthiş maçta Sevilla’nın tüm çabasına rağmen çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Sevilla karşısında 38’inci dakikada perdeyi açan 20 yaşındaki Norveçli golcü, 55’te penaltıdan attığı ikinci golle Devler Ligi’ne damga vurdu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki 10’uncu golüne ulaşarak bir çok rekora da ortak olan Haaland Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste altı maçta gol atan en genç oyuncu oldu (20 yaş 231 gün).

CÜNEYT ÇAKIR İPTAL ETTİ, 2 KEZ KULLANDI VE REKOR GELDİ

İkinci yarıda bir kez daha ağları bulan Haaland’ın golünü VAR incelemesi sonrası iptal eden hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Haaland ilk atışı kaçırdı ancak Cüneyt Çakır penaltıyı tekrarlattı ve Norveçli bir kez daha ağları sarsmayı başardı. Haaland penaltıyı gol çevirdikten sonra Sevilla kalecisi Bono ile alay ederek bir şeyler söyledi. Sevilla’lı bazı futbolcular Haaland’ı kovaladı.





SEVİLLA ÇOK İSTEDİ, BIRAKMADI AMA OLMADI…

Maçtan kopmayan Sevilla, 68. dakikada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına gelen En-Nesyri farkı bire indirerek İspanyol temsilcisini maçta tuttu. Dakikalar 90+6’yı gösterdiğinde En-Nesyri bir kez daha sahneye çıkarak maça dengeyi getirdi ancak bu sonuç İspanyol ekibine tur için yetmedi.



Şampiyonlar Ligi’nde 20’inci golünü atan yıldız golcü Robert Lewandowski’yi geride bırakarak ilk maçına çıktığı Eylül 2019'dan bu yana

en çok gol atan futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 14 maçta en çok gol atan oyuncular sıralamasında da zirveyi alan Haaland ülkesi Norveç'in bu ligde en golcü futbolcusu olan Solskjaer'i de geride bırakmış oldu. İşte Şampiyonlar Ligi’inde ilk 14 maçında en çok gol atan isimler…

Erling Haaland – 20

Harry Kane – 13

Simone Inzaghi – 12

Sadio Mane – 11

Roberto Firmino – 11

Adriano – 11

Erling Haaland, üst üste 6 Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç oyuncu oldu ve Devler Ligi tarihinde üst üste 4 maçta da 2 gol atan ilk oyuncu oldu. Devler Ligi’nde üst üste 6 maçta gol atan diğer oyuncular şöyle;

Erling Haaland Ruud van Nistelrooy Cristiano Ronaldo Marouane Chamakh Burak Yılmaz Edinson Cavani Moussa Marega Robert Lewandowski Memphis Depay



MBAPPE’Yİ DE GERİDE BIRAKTI

2019-2020 sezonunda 40 maçta 44 gol atan Haaland, bu sezon 29 maçta 30 gole ulaştı. Erling Haaland, 21 yaşına girmeden önce Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu olan Kylian Mbappe'nin rekorunu da kırmayı başardı. Şampiyonlar Ligi’nde 21 yaşından önce kim, kaç gol attı?

Kylian Mbappe: 20 Erling Haaland: 18 Karim Benzema: 12 Patrick Kluivert: 9 Obafemi Martins: 8 Lionel Messi: 8 Raul Gonzalez: 8 Javier Saviola: 8



haaland tam bir canavar — Süleyman Seba (@melih09661562) March 9, 2021

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MESSİ 20 GOLE 40 MAÇTA, RONALDO 56 MAÇTA ULAŞTI

Haaland’ın Şampiyonlar Ligi’nde 20 gol atması 14 maç sürdü. Messi bu rakama 40 maçta ulaşırken, Cristiano Ronaldo aynı sayıda golü 56 maçta atmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde Erling Haaland’dan daha az gol atan oyuncular:

Totti

Ronaldinho

Zidane

Fenomen Ronaldo

Adriano

Tevez

Falcao

Lukaku

Haaland şiir gibi oynuyor alıyor veriyor adam geçiyor ,rekor kırıyor rekor. Ronaldo vârisi.

Senciyiz çocuk. pic.twitter.com/q9D5MOQ40S — Sarı (@gastrogil) March 9, 2021

Cüneyt Çakır, Haaland’ın golünü iptal etti ve Dortmund’a penaltı verdi. Üstüne birde tekrarlattı. Ama Haaland penaltı’yı gole çevirdi. İptal edilen gol temiz bir gol. Burada bile kötü hakemsin. pic.twitter.com/TLtYS83UD6 — Bakasetas’ın Bazukası (@BBazukas) March 9, 2021

gelecekteki herhangi bir rekabette tarafımız bellidir.. erling haaland saflarındayız bundan sonra. https://t.co/fkaTYAGqAo — zIatan zIatanoğIu (@atavratzlatan) March 9, 2021

Haaland'ın tekrar edilen penaltıyı gole çevirdikten sonra kaleciye sataşıp rövanşı alması ve peşine takılan sevilla'lı oyuncular…güzel bir andı — R2 Kare (@R2karee) March 9, 2021