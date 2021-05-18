Şampiyonluk cennete

Süper Lig tarihinin en yıpratıcı sezonunda şampiyonluğa uzanan takım Beşiktaş oldu. Benzeri görülmemiş şekilde Türkiye'nin üç büyüğü de son haftaya kadar yarışta kaldı. Mutlu sona ulaşanı gol averajı belirledi.

SÖZCÜ Spor, pek çok açıdan bu anlamlı şampiyonluğu yakın plana alacak. Okurlarımıza pek çok sürprizimiz olacak. Siyah-beyazlıların başarısının arkasındaki bilinmeyenleri yazacağız. Önemli anlara, neler yaşandığına, başarıya mercek tutacağız. Perde önü ve arkasındaki kahramanları tanıtacağız. Başlayalım…

2013'TEKİ KEHANET

İlk konuğumuz Sergen Yalçın'ın kardeşi, Beşiktaş Scouting Antrenörü Gürsoy Yalçın… Ali Aydın, şampiyon çalıştırıcının sağ kolu ile konuştu. “Bu şampiyonluk kime armağan ettiniz” diye sordu; Gürsoy Yalçın ise bir bilinmeyeni şöyle anlattı: “Sergen Ağabey (Yalçın), teknik adamlık serüvenine Beşiktaş altyapısında 2008'de başladı. 2009'da U21 Takımı'nı devraldı. İlk A takım tecrübesi ise Gaziantepspor'la oldu; 2013- 2014 sezonu…”

“BÜYÜK HOCA”

“Rahmetli babamız o zaman sağdı (Özen Yalçın'ı 31 Mayıs 2015'te kaybettik). Her zaman derdi ‘Bir gün Beşiktaş' diye… Hocalık kariyerine başlayınca Sergen Ağabey'e çok güvendiğini söyledi. Dedi ki ‘Futbolculuğu çok büyüktü. Teknik direktörlüğü daha da büyük olacak. Bir gün Beşiktaş'la şampiyon olacak.' Babamın dedikleri çıkıyor. Allah mekanını cennet etsin; biliyorum o bizi izliyor. Şampiyonluğu babamıza armağan ediyoruz. Soyunma odasında da birlikte o günleri andık. Ağladık.”

ʻʻ Sergen Yalçın seçilmiş biri Ağabeyim diye söylemiyorum; Ali Rıza Sergen Yalçın seçilmiş biri... Biz ona tabiyiz. Onun duruşu, antrenman programı bellidir, sistemlidir. Biz sadece işimizi yapıyoruz.

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

“Maaş alınmıyor ödenmiyor diye sezon boyu konuştular. Ahmet Başkanımıza (Çebi) teşekkür ediyorum. Herkes maaşlarını günü gününe aldı. Bu gerçekten çok önemliydi. Biz bugünlere kolay gelmedik. 20 hafta lider kaldık. Kimse bize şans vermedi. Küçük görenler oldu. Bize inanmayanları da yendik. Futbolun adaleti yok ama Allah'ın var.”