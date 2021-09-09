Şampiyonluk için kadro şekillendi! 2022 model Fenerbahçe

Vitor Pereira, 3-4-3 dizilişinde rotasını belirledi, sol kanat dışında alternatifli bir kadro kurdu. Gençler de tecrübeli yıldızlarla birlikte şans bulacak, forma rekabeti yaşanacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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FENERBAHÇE'DE Z Raporu… Mutlak şampiyonluk hedefiyle Vitor Pereira'yı göreve getiren ve gönderilen Caulker hariç 9 transfer yapan sarı-lacivertliler, 2022 model kadrosunu netleştirdi. Genç ve tecrübeli isimlerin harmanlandığı kadroda, altyapı etkisi hissediliyor. Kanarya'da resmi maçlarla birlikte dört ismin yeri sağlam, diğerleri ise forma için büyük rekabette. Pereira; Altay, Tisserand, Kim ve Szalai'yi rakipsiz görüyor. En büyük mücadele orta saha ve hücum hattında yaşanacak. Genç isimlerle birlikte 23 oyuncu forma için savaşacak. Lig, Avrupa ve kupa maratonunda altyapı oyuncuları da sık sık şans bulacak.

NAZIM SAKATLANDI

SARI Kanarya, Sivas maçı hazırlıklarına devam etti. Milli oyunculardan yoksun idmanda rutin program uygulandı. Pelkas idmanın tamamında, Novak ise ilk bölümde

takımla çalıştı. Serdar ve sakatlanan Nazım'ın tedavilerine devam edildi. Ferdi ve Sosa ise özel program uyguladı.

JOKER FUTBOLCULAR

NOVAK, Luiz Gustavo, Nazım ve Valencia da joker futbolcular olacak. Zaman zaman Novak sol kanatta, Gustavo stoperde, Nazım sağ stoperde ve Valencia sağ kanatta görev alabilecek.