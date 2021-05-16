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Şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın’dan ilk paylaşım

Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tarihi başarısının ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Güncellenme: 20:33, 16/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın’dan ilk paylaşım

Süper Lig 42. ve son haftasında Göztepe’yi 2-1 yenerek 16. lig şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın önderliğinde tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye'de bir takımın altyapısından yetişip futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan tek isim olan Sergen Yalçın, Göztepe maçının son düdüğüyle beraber gözyaşlarına hakim olamadı.

Siyah beyazlıların başarılı çalıştırıcısı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zaferler ancak savaşılarak kazanılır…” ifadelerini kullandı.

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