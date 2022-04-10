Şampiyonluk yarışındaki Manchester City Liverpool yenişemedi

Premier Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Manchester City ile Liverpool'un müthiş mücadelesi 2-2 beraberlikle sona erdi.

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İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Etihad’da karşılaşan iki takım şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan maçta yenişemedi: 2-2.

Premier Lig’de iki takım arasında geçen şampiyonluk yarışında Manchester City 1 puanlık avantajını sürdürdü. İzleyenlere futbol ziyafeti yaşayan karşılaşmada gol perdesini 5. dakikada Kevin de Bruyne açtı. Liverpool bu gole 8 dakika Diogo Jota ile cevap verdi: 2-1.

36. dakikada Gabriel Jesus çok da etkili olmadığı maçta savunmanın arkasına çok iyi sarkıp topu filelere gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-1. Liverpool ise ikinci yarının ilk saniyelerinde 2-2’yi buldu. Mane’nin şutunda kaleci Ederson çaresiz kaldı.

Geride kalan dakikalarda kaçan pozisyonlar, bol mücadele yaşanırken skor değişmedi.

Bu sonucun ardından 31’er maç oynayan iki takımdan Manchester City 74 puana, Liverpool ise 73 puana yükseldi.

İki takım 16 Nisan Cumartesi günü Wembley’de FA Cup Yarı Finali için karşı karşıya gelecek.