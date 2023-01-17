Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Şehrin bir hayali var ama hakemler kabusumuz oldu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, göreve geldikten sonra yaptığı yatırımları anlatırken, Süper Lig hayallerinin sürdüğünü söyledi. Yıldırım, Eyüpspor maçının önemine değindi ve Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan transferine ilişkin ilginç bir açıklama yaptı.

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, göreve geldikleri ilk günden beri hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu vurgularken, bu hafta oynanacak Eyüpspor maçının önemine de değindi.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında gündem yaratan sözler sarf etti:

“Her ligin kendine has bir özelliği olduğunu gördük. Bu ligi öğrendik, inşallah şeytanın bacağını kıracağız. Çıraklıktan kalfalığa geçtik, ancak halen ustalık seviyesine gelemedik. Süper Lig’e çıktığımız zaman ustalık belgemizi almış olacağız.”

“TEK BAŞIMA KARŞILIYORUM”

“TFF ve Spor Toto gelirleri hariç hiçbir gelirimiz yok. Yılport Samsunspor olarak tanınmış bir şirketiz bu yüzden finansmanı tek başıma ben karşılıyorum. Biz bu işe başladığımız zaman, kendimize yüksek bir hedef koyduk. İlk 2 sene içinde gerekirse vurup kırıp bir üst lige çıkacağız dedik. İlk sene çıkamayınca 1 yıl kaybımız oldu. Ligin ikinci yarısında bize karşı oynanan masa başı oyunlar yüzünden, 70 puan almamıza rağmen bir üst lige çıkamadık.”

“NORMALDE HOCA GÖNDERİLİR AMA…”

“Teknik Direktörümüz, şampiyon olmak istiyorsanız, 1 milyon euro ödediğim 2 oyuncuyu kadro dışı bırakmamızı istedi. Bu tarz durumlarda takımlar hocaları gönderir ancak bu talebi geri çevirmek istemedim. Oyuncular Samsunspor’a yetenekleriyle gelirler ama karakterleriyle kalıcı olurlar.”

“HAKEMLER KABUSUMUZ OLUYOR”

Ben bu işe sosyal sorumluluk projesi olarak görüp girdim. Bizim örnek kulüp olarak Süper Lig’de yer almamız gerekiyor. Samsun şehrinin bir hayali var ancak hakemler bizim kabusumuz haline geldi. Samsunspor’a herkesin yaptıklarını yapmak için değil, yapılmayanı yapmak için başkan oldum. Kuruluşundan itibaren altyapısı olmayan bir kulübe, Türkiye’nin ender tesislerinden birini yaptım.”

“EYÜPSPOR MAÇI 6 PUAN DEĞERİNDE”

“Bizim hedefimiz, ilk günden beri ilk ikiye girip Süper Lig’e çıkmak. Bu hafta oynayacağımız Eyüpspor maçı bizim için 6 puan değerinde bir maç. İstanbul’a puan veya puanlar almak için geliyoruz. Hakemlerin adaletli yönettiği, güzel bir maç olmasını diliyorum.”

“İMZAYA BEKLERKEN, ADANA DEMİRSPOR İLE ANLAŞTI”

“Yusuf Erdoğan’ın menajeriyle, Trabzonspor kulübüyle ve kendisiyle anlaşmıştık. Samsunspor’a imza atmaya gelmesini beklerken ‘babam istemiyor’ diyerek verdiğimizin 2 katına Adana Demirspor ile anlaştı. Haliyle oyuncuyu da suçlayamıyoruz.”